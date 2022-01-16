В Елгавском крае у жителей продолжит расти долг за отопление

На минувшей неделе в Елгавской краевой думе состоялось заседание, на котором депутатов местного самоуправления предупредили, что ожидается рост задолженности жителей за отопление.

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Руководитель муниципального теплоснабжающего предприятия Ozolnieku KSDU Агате Клявиня сообщила, что общий долг жителей за теплоснабжение, за исключением юридических лиц, на обслуживаемой Jelgavas novada KU территории составляет около 90 000 евро.

В свою очередь, долг за отопление Ozolnieku KSDU составляет 47 000 евро.

По прогнозам Клявини, сумма долга жителей продолжит расти. Кроме того, следует учитывать, что ожидается повышение тарифов на отопление. Например, с 1 марта тарифы могут быть повышены в Озолниеки. В свою очередь, с февраля счета за отопление вырастут у жителей Калнциемса.

Ранее сообщалось, что для сокращения расходов на отопление, услуги теплоснабжения Елгавскому краю будет предоставлять компания Ozolnieku KSDU.

Договор об оказании услуг на всей административной территории Елгавского края с муниципальным капитальным обществом Ozolnieku KSDU будет заключен на десять лет.

Такое решение было необходимо, поскольку теплоснабжающим компаниям нужно было заключить договор на поставку природного газа. Если эти договоры будут отдельно заключать Ozolnieku KSDU и Jelgavas novada KU, стоимость природного газа возрастет.

При совместной закупке у Ozolnieku KSDU будет возможность по объему попасть в другую группу поставщиков, сэкономив, таким образом 38 000 евро на затратах на транспортировку газа.