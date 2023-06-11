В Елгаву вместо электричек будут пущены дизельные поезда
Foto: LETA

С 11 июня вступает в силу летнее расписание поездов, в котором изменено время отправления и пребывания в пути для нескольких рейсов на Елгавском направлении, сообщает пресс-служба государственного предприятия Pasažieru vilciens.

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В рабочие дни три рейса из Елгавы в Ригу и три обратных будут выполняться дизельными поездами, так как на отдельных участках контактная сеть будет доступна только на одном пути. Изменения связаны с работами по модернизации инфраструктуры железной дороги — строительством пассажирских платформ и проектами по увеличению скорости движения поездов.

На дизельных поездах будут выполняться рейсы Елгава-Рига № 6872 (отправление из Елгавы в 07.36), № 6874 (17.47), № 6876 (19.35), а также рейсы Рига-Елгава №. 6871 (отправление из Риги 06.35), № 6873 (16.35) и № 6875 (17.35).

Эти поезда будут останавливаться только на крупных станциях, где обычно много пассажиров.

С полным расписанием на Елгавском направлении можно ознакомиться здесь.

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