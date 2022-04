В Евросоюзе разработали закон о цифровых услугах. Он содержит правила по пресечению нелегального контента для крупных интернет-компаний вроде Google, Meta или Microsoft.

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали закон о цифровых услугах, предусматривающий систему правил для крупных интернет-компаний вроде Google, Meta или Microsoft. Об этом в ночь на субботу, 23 апреля, объявила после 16-часовых консультаций в Брюсселе вице-председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Благодаря закону о цифровых услугах то, что нелегально в офлайне, будет так же рассматриваться и регулироваться и в онлайне — и это не слоган, а реальность!", — написала Вестагер в Twitter.

Ta da! 16 hours, lots of sweets (but cookies still declined ;) We have a deal on the #DSA: The Digital Services Act will make sure that what is illegal offline is also seen & dealt with as illegal online - not as a slogan, as reality! And always protecting freedom of expression! pic.twitter.com/mUhU84Q9FS