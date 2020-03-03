В ЕСПЧ подана коллективная жалоба от защитников русских школ в Латвии

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлены 133 индивидуальные жалобы жителей Латвии, которые оспаривают отказ от обучения на родном языке в школах национальных меньшинств. Об этом сообщили DELFI организаторы акции из партии Русский союз Латвии.

Поскольку жалобы на закон подаются в Страсбург в течение 6 месяцев после вступления его в силу, в настоящее время подача документов завершена. Более 100 заявок от родителей, которые поступили слишком поздно для подачи документов в ЕСПЧ, планируется направить в Комитет по правам человека ООН, где нет столь жесткого временного ограничения.

Авторы акции озабочены тем, что изменения в законах "Об образовании" и "О всеобщем образовании" ведут к вытеснению в Латвии русского языка из школьного обучения. Это, по их мнению "снижает уровень знаний у русскоязычных школьников, убивает мотивацию к учебе, создает для детей и их родителей дополнительную нагрузку, не позволяет в достаточной степени сохранять родной язык и национальную идентичность".