В Эстонии выявлена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа; PVD призывает птицеводов соблюдать безопасность
Foto: AFP/Scanpix

В Эстонии в птичнике выявлена ​​вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, сообщили агентству LETA представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

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PVD заявляет, что в птичнике содержится более 160 различных видов птиц, в том числе куры-несушки, утки, гуси, голуби и павлины, и в настоящее время принимаются меры по сдерживанию и борьбе с этой болезнью.

Принимая во внимание весеннюю миграцию перелетных птиц и связанные с ней риски птичьего гриппа, PVD призывает птицеводов жестко соблюдать биобезопасность и другие правила по недопущению заноса птичьего гриппа и других заболеваний в птичник.

В PVD подчеркивают, что кормление и водопой должны быть организованы в помещении или на огороженной территории, исключающей доступ диких птиц к корму и подстилке. В свою очередь, сотрудники птичника и лица, контактирующие с домашней птицей, должны быть обеспечены рабочей или сменной одеждой и обувь, которую используют только в помещении для содержания птицы.

Также для поения птицы следует использовать воду, не полученную из поверхностных водоемов, при этом в целях предотвращения прямого и косвенного контакта с дикими водоплавающими птицами запрещается выпускать домашнюю и содержащуюся в неволе водоплавающую птицу в водоемы естественного происхождения.

В то же время обо всех случаях подозрения на заболевание птицы необходимо немедленно сообщать ветеринарному врачу или в PVD.

Жителям также предлагается сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, по телефону горячей линии PVD 67027402 или в ближайший филиал PVD с описанием точного местонахождения трупа птицы или указанием координат.

В службе указали, что для лабораторного исследования пригоден труп птицы с головой и неповрежденными внутренними органами, поэтому жителей призывают сообщать о таких диких птицах, чьи трупы не были повреждены другими животными или птицами.

В свою очередь, за сбор непригодных для лабораторного исследования птичьих тушек и уборку территории ответственность несет местное самоуправление.

Высокопатогенный птичий грипп — острое и очень заразное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Переносчиками вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корма или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.

Ранее высокопатогенный птичий грипп выявлялся в Латвии только у диких водоплавающих птиц. В прошлом году единственный случай птичьего гриппа был выявлен в январе у шести лебедей.

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