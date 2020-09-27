В Этнографическом музее пройдет Праздник осеннего урожая

В Латвийском Этнографическом музее под открытым небом в воскресенье, 27 сентября с 10.00 до 16.00 пройдет Праздник осеннего урожая (Микельдиена).

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Посетители смогут приобрести продукты из крестьянских хозяйств (ягоды, вино, пиво, мед, сиропы, картофель, хлеб, мясную и молочную продукцию и др.) и изделия ремесленников, познакомиться с народными обычаями и попробовать тыквенный суп.

На протяжении всего праздника будут выступать фольклорные ансамбли, в свою очередь, маленькие посетители с 11.00 до 15.00 смогут принять участие в желудевой мастерской, испытать свои силы и ловкость в разных старинных играх и покататься на лошадях.