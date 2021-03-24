В это воскресенье Латвия перейдет на летнее время
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В ночь на воскресенье, 28 марта, Латвия перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Переход произойдет в 3:00.

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Сейчас стрелки часов осенью и весной переводят около 70 стран мира, а в Латвии летнее и зимнее время было введено в 1981 году.

Как сообщалось, в 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах Европейского союза (ЕС) опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего времени на летнее и обратно и после принятия директивы готово навсегда перейти на летнее время (GMT+3).

Однако на уровне ЕС все еще продолжаются дискуссии о том, когда страны ЕС откажутся от перехода с летнего на зимнее время. Предположительно, в 2021 году еще будет действовать прежний порядок.

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