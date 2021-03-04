В этом году будет реорганизовано по крайней мере 11, а закрыто пять школ

В этом году запланирована реорганизация по крайней мере 11 школ, а еще пять школ будут ликвидированы, свидетельствует информация на сайте Министерства образования и науки (МОН).

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Семь процессов реорганизации связаны с изменением статуса учебного заведения со средней школы на основную, в трех случаях учебные заведения будут объединены, а пять процессов реорганизации завершатся ликвидацией школ.

В числе прочего, на данный момент известно о реорганизации Резекненской 6-й средней школы - она станет основной школой. Саласпилсская 2-я средняя школа также станет основной школой. Юрмальская Альтернативная школа и Лиелупская основная школа объединятся в Юрмальскую школу Аспазии.

Список школ, которые будут реорганизованы и закрыты в 2021 году, пока неполон, так как самоуправления продолжают присылать в МОН свои решения. Например, в списки МОН пока не вошла Рига, где планируется реорганизовать десять школ и закрыть три учебных заведения.