В этом году именины отмечают 47 185 Янисов и 9820 Лиг
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В этом году именины отмечают 47 185 Янисов и 9820 Лиг, свидетельствуют данные регистра жителей Управления по делам гражданства и миграции.

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В этом году имя Янис было дано 52 новорожденному мальчику, а имя Лига - шести родившимся девочкам.

По данным агентства LETA, за год количество жителей по имени Янис и Лига в Латвии уменьшилось. В прошлом году свои именины отмечали 48 311 Янисов и 9871 Лиг.

Однако в целом в этом столетии девочек по-прежнему часто называют Лигами, а вот имя Янис родители выбирают все реже. В 2018 году в Латвии проживали 51 549 Янисов и 10 012 Лиг, в 2013 году - 57 235 Янисов un 10 501 Лиг, в 2009 году - 61 758 Янисов и 10 806 Лиг, а в 2004 году - 67 244 Янисов и 10 672 Лиг.

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