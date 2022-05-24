В этом году индексацию пенсий проведут на месяц раньше: поправки к закону еще предстоит принять Сейму

Размер государственной пенсии или ее части, который не превышает 50% от страховых взносов на среднюю заработную плату в стране (в 2022 году — 534 евро), а также назначенной доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленной до 31 декабря 1995 года, в 2022 году будут проиндексированы на месяц раньше обычного — 1 сентября. Об этом сообщает Министерство благосостояния.

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Изменения в сроке индексации пенсий предусмотрены принятыми 24 мая поправками к Закону о государственных пенсиях. За них еще предстоит проголосовать Сейму.

"Новая геополитическая ситуация негативно влияет на нас всех, снижая покупательную способность. Это часть большей борьбы, которую нужно вести. В Минблаге мы работали над тем, чтобы обеспечить пенсионерам более высокие пенсии, учитывая уровень инфляции. Я рад, что партнерам по коалиции удалось договориться о возможности провести индексацию пенсий в этом году на месяц раньше, предоставив поддержку сениорам", — пояснил министр благосостояния Гатис Эглитис.

Как и прежде, при индексации пенсий 1 сентября будет использован показатель, состоящий из фактического индекса потребительских цен (инфляции) за период с 1 августа 2021 года до 31 июля 2022 года (12 месяцев) и 50% от страховых взносов на зарплату (сумма всех денег, из которых в течение года должны были быть уплачены взносы социального страхования).

Пенсиям по старости с большим страховым стажем, за который назначена пенсия, будет применяться индекс, состоящий из фактического индекса потребительских цен и большей части реального прироста процентов суммы страховых взносов:

60% — при стаже работы от 30 до 39 лет или назначении пенсии по старости за работу во вредных, тяжелых или особо вредных, особо тяжелых условиях труда;

70% — при стаже работы от 40 до 44 лет;

80% — при стаже 45 лет и более.



Если к пересмотру размера пенсии по старости можно применить несколько условий, то к пересмотру пенсии применяется наибольший процент реального увеличения размера страховых взносов на зарплату.

Для политически репрессированных, лиц с инвалидностью 1-й группы и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС пенсия пересматривается независимо от ее размера.