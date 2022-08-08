В этом году индексируемые пенсии вырастут почти на четверть

В этом году пенсии по старости, инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и пособия будут проиндексированы на 1,2287, что означает, что полностью индексируемые пенсии увеличатся в среднем на 23%.

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Индекс состоит из фактического индекса потребительских цен, или инфляции за период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года и 50% реального прироста суммы страховых взносов, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.

В этом году будет пересмотрен размер пенсий и пособий или их части, которая не превышает 534 евро, что составляет 50% от средней зарплаты страховых взносов в стране за предыдущий календарный год.

Вся сумма пенсии и пособия будет проиндексирована, если она не превышает 534 евро. Для тех пенсий и пособий, которые превышают эту сумму, проиндексированы будут 534 евро.

Повышение будет зависеть как от размера пенсии и пособия, так и от применяемого индекса. Исключение составляют политически репрессированные, инвалиды первой группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым будет проиндексирован весь размер пенсии.

Как и ранее, в этом году при индексации пенсий по старости будут применяться различные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа человека. Чем больше страховой стаж, тем больший индекс будет применяться и на большее увеличение пенсии по старости может рассчитывать человек.

Для лиц, чей страховой стаж составляет до 29 лет, при пересмотре пенсии по старости будет применяться индекс 1,2287, если страховой стаж от 30 до 39 лет - индекс 1,2314, если страховой стаж от от 40 до 44 лет - 1,2341. С другой стороны, если страховой стаж составляет 45 лет и более, будет применяться индекс 1,2369.

Например, если пенсия по старости составляет 370 евро, то для пенсионера со страховым стажем до 29 лет пенсия с октября составит 454,62 евро, или на 84,62 евро больше. Если страховой стаж от 30 до 39 лет, пенсия будет 455,62 евро или больше на 85,62 евро, если страховой стаж от 40 до 44 лет, пенсия составит 456,62 евро или увеличится на 86,62 евро. Если страховой стаж составляет 45 лет и более, пенсия увеличится до 457,65 евро, или на 87,65 евро.

Целью индексации пенсий является защита пенсий и пособий от падения покупательной способности и обеспечение того, чтобы они не обесценивались.

Министерство благосостояния сообщает, что в 2022 году государственные пенсии и пособия по потере трудоспособности и потере кормильца будут пересмотрены в августе, но прибавка, полученная при индексации за август, будет выплачиваться одновременно с пенсией или пособием в сентябре.

Это означает, что в августе пенсии и пособия будут выплачены в прежнем размере, а в сентябре они будут выплачены в уже увеличенном размере вместе с невыплаченной надбавкой за август.