В этом году Инга Ванага через manabalss.lv добилась поправок к двум законам

В первой половине этого года через платформу гражданских инициатив manabalss.lv были внесены изменения в четыре закона, и в четырех случаях инициатором поправок была руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, рассказали Delfi представители manabalss.lv.

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Ванага добилась поправок по своей частной инициативе "Оплачиваемая государством стоматология для детей в острых ситуациях", а также по инициативе LIZDA "Устранение дискриминации в трудоустройстве педагогов дошкольного образования".

Правда, во втором случае потребовалось еще постановление Конституционного суда, который признал нормы, устанавливающие низшую ставку заработной платы воспитателей дошкольных учреждений, не соответствующими принципу правового равенства, предусмотренному Конституцией. Правила признаны утратившими силу с 1 января 2024 года.

В свою очередь на детскую стоматологию в острых ситуациях в этом году выделено дополнительно 4,34 миллиона евро.

Остальные две инициативы, по которым удалось добиться поправок, это "Проверка технического состояния легковых автомобилей каждые два года" и "За полноценный слух, особенно для детей с нарушениями слуха".

Инициативу о более редком техосмотре автомобилей manabalss.lv считает принятой с оговорками. 22 июня Сейм принял поправки о том, что в Латвии первый техосмотр новых автомобилей нужно будет проводить в течение трех лет после регистрации, а следующие три — раз в два года.

"Влияние граждан на повестку Сейма в этом году остается значительным. За первые шесть месяцев этого года в Сейм поступило 11 коллективных заявлений, основанных на инициативах manabalss.lv", — сообщили представители портала.

Сейчас в Сейме каникулы, и до конца августа отложено внесение в парламент еще трех инициатив, получивших необходимое количество подписей — "Немедленно увеличить пособие по рождению и уходу за ребенком", "Прекратить поддержку экс-президентов за народные деньги" и "Реальные тюремные сроки для мучителей и убийц животных".