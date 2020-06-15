В этом году каждый пятый клещ в Латвии может являться разносчиком болезни Лайма, от которой нет вакцины

Хотя большинство людей ассоциируют укус клеща с возможностью заразиться энцефалитом, ситуация в Латвии 2020 году указывает на то, что очень высок риск инфицирования болезнью Лайма, от которой, в отличие от энцефалита, в мире до сих пор нет возможности получить прививку.

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Как пишет газета Latvijas avīze, за первые 6 месяцев работники Латвийского центра инфектологии проверили 352 клеща на боррелиоз Лайма. В 75 случаях (21,3% от общего числа проверок) выяснилось, что клещ является переносчиком этой заразы.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, каждый год в Латвии боррелиозом Лайма заболевает от 200 до 600 человек. В среднем, согласно статистике, процент инфицированных боррелиями клещей составлял, в зависимости от года, от 20% до 40%. Для сравнения, энцефалитом пока что были заражены лишь 4% проверенных в этом году клещей.

Издание приводит также отчеты Центра инфектологии, согласно которым, до сих пор в этом году подтвержден лишь один случай энцефалита, тогда как за 2019 год было выявлено 78 случаев. Также в прошлом году у 27 пациентов обнаружили болезнь Лайма, еще у 32 — эрлихиоз.

Прошедшая аномально теплая зима позволила большой части живущих в Латвии клещей не только не уходить в спячку, но и не проредила их поголовье в целом. Это привело к тому, что этим летом латвийцам, отправляясь на природу, следует отдавать отчет: сейчас клещей очень много, причем "подцепить" их можно даже в местах, максимально близких к городским условиям, пишет журнал Ir.

Издание приводит слова энтомолога Латвийского Университета Вольдемара Спуньгиса, который в рамках исследований проводил замеры "плотности населения" клещей. Если в прошлом году в Юркалне на контрольной стометровой полосе он собрал 150 этих кровососущих созданий, то в этом году в том же месте — уже 260 клещей.

В Центре инфектологии также подтверждают опасения, что этот год выдастся "урожайным" на клещей. Первого на анализ принесли уже 8 января.

Помимо этого, проблему создает и то, что в Латвии появился уже третий вид клещей, пришедший с юга и необычайно плодовитый вид — Dermacentor reticulatus, или орнаментированный луговой клещ.

Луговые клещи крупнее, чем те, которые обычно встречаются в Латвии, очень плодовитые и имеют более короткий цикл развития. Они тоже переносят энцефалит и болезнь Лайма, но хорошая новость состоит в том, что они не очень любят людей, предпочитая животных с густой шерстью. Попав на человека, такой клещ постарается заползти туда, где больше всего волос, то есть на голову. Поскольку он больше, его проще заметить, чем обычного клеща.

Эпидемиологи латвийского Центра контроля и профилактики заболеваний напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только от клещевого энцефалита, но не защищает от других переносимых клещами заболеваний — клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и эрлихиоза.