В этом году количество туристов в Риге может достичь 80% показателей до пандемии

В этом году общее количество туристов может достичь 80% от показателей до пандемии, то есть 2019 года, и можно рассчитывать, что количество туристов в Риге после перерыва в несколько лет превысит миллион, заявила агентству LETA руководитель отдела международного маркетинга Рижского агентства инвестиций и туризма LiveRiga Рита Петерсоне.

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По ее словам, во второй половине прошлого года туристическая индустрия начала восстанавливаться от последствий пандемии и войны, количество туристов в летний и осенний сезон достигло примерно 60% от показателей 2019 года, когда Ригу посетили 1,4 млн. иностранных туристов.

В прошлом году Рига была самым популярным местом для путешественников из стран Балтии: в 2022 году столицу посетили более 200 000 туристов из соседних стран Балтии, Таллин посетили 110 000 жителей Латвии и Литвы, а Вильнюс — 77 000 жителей Латвии и Эстонии. Также Рига по-прежнему лидирует по количеству приезжих из Германии и Великобритании.

"Однако на общий турпоток и статистику негативно влияет отсутствие российских и белорусских туристов", — признала Петерсоне. По ее словам, если в прошлом году Вильнюс посетили более 100 тысяч туристов из этих стран, то Ригу — только 34 тысячи, и из-за негативного влияния войны в настоящее время восполнить дефицит туристами из Скандинавии и Западной Европы сложнее.

Судя по данным за прошлый год и январь этого года, быстрее всего к уровню 2019 года приближается количество гостей из стран Балтии, Финляндии и Великобритании. Немецкий рынок восстанавливается медленнее, так как это очень выраженный рынок группового туризма, а именно групповые бронирования в основном были отменены из-за негативных последствий войны.

Отвечая на вопрос о том, повлияют ли на индустрию туризма в Риге крупные мероприятия, в том числе Праздник песни и танца, чемпионат мира по хоккею и музыкальный фестиваль Positivus, Петерсоне заявила, что все эти крупные события окажут положительное влияние на туризм и экономическое развитие города.

Судя по количеству проданных на данный момент билетов, на ЧМ по хоккею в Ригу приедет не менее 20 тысяч иностранных гостей, прогнозирует Петерсоне. Количество иностранных посетителей фестиваля Positivus в этом году точно будет больше, чем в прошлом году, когда на путешествия влияла война, развязанная Россией в Украине.

Отвечая на вопрос о проектах LiveRiga, которые потенциально могут привлечь туристов в столицу, Петерсоне сказал, что одним из приоритетов на данный момент является развитие делового туризма и проведение в Риге международных конференций и конгрессов. В прошлом году LiveRiga запустила программу софинансирования этих мероприятий, которая помогает Риге конкурировать с другими городами.

По словам Петерсоне, в этом году по количеству поступивших заявок видно, что конференц-туризм быстрее восстанавливается после пандемии. В первой половине года в Риге будет несколько мероприятий с числом участников более 1000, а также много мероприятий с числом участников от 100 до 500.

Для продвижения Риги среди туристов будут проведены еще две масштабные рекламные кампании в Скандинавии и Финляндии на летний сезон, а также зимняя праздничная кампания в странах Балтии, Скандинавии, Финляндии и Великобритании.