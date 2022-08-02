В этом году конкуренция за места в Сейме выше, чем на предыдущих выборах

В этом году конкуренция за места в Сейме будет выше, чем на предыдущих парламентских выборах четыре года назад, сообщила Латвийскому радио председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
Сегодня ЦИК завершает прием кандидатских списков на выборы 14-го Сейма. Ожидается, что сегодня списки подадут еще три партии, и в целом в выборах будут участвовать 19 списков.
Как отметила Берзиня, уже видно, что конкуренция за места в парламенте будет выше - еще до последнего дня приема списков на одно место претендовали 17 кандидатов, тогда как на предыдущих выборах - 14,6 кандидатов.
Также глава ЦИК сообщила, что по сравнению с предыдущими выборами среди кандидатов больше женщин, а средний возраст кандидатов не изменился и составляет около 46 лет.