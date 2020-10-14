В этом году может быть ограничена доступность вакцины от гриппа из-за большого спроса
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Министерство здравоохранения заметило значительный рост спроса на вакцину от гриппа в этом году, сообщили Delfi в ведомстве. Из-за того, что спрос растет во всем мире, доступность вакцины в этом году может оказаться ограниченной, предупреждает Минздрав.

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В этом году государственный план вакцинации от гриппа был дополнен двумя новыми группами - медицинскими работниками, а также клиентами и работниками центров социального ухода. По этому поводу государство закупило 90 000 доз вакцины, а не 33 000, как обычно. Кроме того, вакцинация стала бесплатной для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. В Латвию в сумме поступило на 12% больше вакцин от гриппа, чем обычно.

До 14 октября 34 000 человек приобрели компенсируемую государством вакцину. Ограниченное число вакцин доступны в кабинетах вакцинации платно. Анализируя эту информацию, Минздрав пришел к выводу, что в этом году доступность вакцин от гриппа может быть ограничена.

Ведомство подчеркнуло, что вакцины для беременных женщин, маленьких детей и людей, находящихся в центрах социального ухода, зарезервированы и будут доступны. Что касается других жителей, желающих привиться, Минздрав призывает перед визитом позвонить в медучреждение и убедиться, что вакцина доступна.

Планирование производства вакцин от гриппа происходит чуть менее чем за год до начала сезона гриппа из-за сложности и трудоемкости процесса, отмечает Минздрав. В основном объем рассчитывается исходя из спроса прошлого года. Однако из-за распространения Covid-19 спрос на вакцины резко вырос, а возможности увеличить объемы производства сократились. Поэтому страны ЕС не смогут получить больше вакцин, чем было запланировано осенью 2019 года.

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