В этом году можно проводить вступительные экзамены в школах
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Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об общем образовании, которые касаются только вопросов вступительных экзаменов и выдачи сертификатов в 9-х классах.

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Поправки предусматривают, что общеобразовательные учреждения государства, самоуправлений и государственных вузов при приеме учащихся по программе общего среднего образования на 2023/2024 учебный год с разрешения учредителя вправе принимать меры по углубленной оценке знаний учащегося по предметам, по которым он сдавал централизованные экзамены.

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке продолжит оценку проведения вступительных экзаменов в последующие учебные годы на основании оценок централизованных экзаменов в этом учебном году.

Ранее, 30 марта, Сейм единогласно исключил из повестки дня поддержанные правительством поправки к закону об общем образовании, которые изначально планировались для того, чтобы запретить общеобразовательным учреждениям проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся основной школы сдают централизованные экзамены.

Решение депутатов вызвало путаницу и непонимание в комиссии Сейма по образованию и Министерстве образования и науки, которые заявили, что отказ от поправок имеет обратный эффект, то есть отсутствие нового регулирования препятствует проведению вступительных экзаменов в этом году.

12 апреля руководитель отдела общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа обосновала необходимость проведения вступительных экзаменов тем, что они имеют иное содержание, чем централизованные экзамены, и что централизованные экзамены не достаточный критерий отбора для поступления в государственные гимназии.

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