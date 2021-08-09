В этом году на ремонт тротуаров в Риге планируется потратить более полумиллиона евро

В этом году на ремонт тротуаров в Риге планируется израсходовать более 0,57 млн евро, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Ремонтные работы предусмотрены на 17 объектах, в целом планируется обновить тротуары площадью 13 700 квадратных метров. Для этих работ предусмотрено 577 000 евро.

Будут отремонтированы тротуары на участке ул. Мартиньша от ул. Слокас до ул. Баложу по одной стороне, продолжится обновление покрытия на мосту через канал Килевейна на ул. Мукусалас и на ул. Кугю, а вскоре начнется ремонт пешеходного моста у Латвийской национальной оперы и моста через Кундзиньсалу в Саркандаугаве.

Также планируется ремонт тротуаров на путепроводе ул. Калнциема, пешеходных мостов в парке Кронвалда, тротуаров на участках ул. Вингротаю, ул. Малу, ул. Картупелю, ул. Робежу, ул. Пулквежа Бриежа, ул. Радио, ул. Стайцелес и велодорожки на ул. Юглас.

Как сообщил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, в следующем году объем работ планируется увеличить.