В этом году на ремонт тротуаров в Риге планируется потратить более полумиллиона евро
Foto: LETA

В этом году на ремонт тротуаров в Риге планируется израсходовать более 0,57 млн евро, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ремонтные работы предусмотрены на 17 объектах, в целом планируется обновить тротуары площадью 13 700 квадратных метров. Для этих работ предусмотрено 577 000 евро.

Будут отремонтированы тротуары на участке ул. Мартиньша от ул. Слокас до ул. Баложу по одной стороне, продолжится обновление покрытия на мосту через канал Килевейна на ул. Мукусалас и на ул. Кугю, а вскоре начнется ремонт пешеходного моста у Латвийской национальной оперы и моста через Кундзиньсалу в Саркандаугаве.

Также планируется ремонт тротуаров на путепроводе ул. Калнциема, пешеходных мостов в парке Кронвалда, тротуаров на участках ул. Вингротаю, ул. Малу, ул. Картупелю, ул. Робежу, ул. Пулквежа Бриежа, ул. Радио, ул. Стайцелес и велодорожки на ул. Юглас.

Как сообщил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, в следующем году объем работ планируется увеличить.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе