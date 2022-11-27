В этом году на улицах Риги посадили более 200 деревьев

В этом году Рижское самоуправление районые города озеленило более 200 деревьями. Были посажены липы разных пород, дубы, клены, конские каштаны, рябины, черные тополя и декоративные яблони, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Весной и осенью Департамент жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы посадил в общей сложности 155 саженцев деревьев — в центре, Плявниеках, Агенскалнсе, Биерини, Дарзциеме, Югле, Саркандаугаве и других местах. Саженцы были доставлены из питомника в Германии. А Департамент сообщения РД в этом году при благоустройстве 12 центральных улиц посадил 57 деревьев.

"Рига становится зеленее и здоровее. Озеленение в городе решает несколько задач, начиная с обогрева города, снижения шума и наводнений, и заканчивая более чистым воздухом . Посадка деревьев и озеленение города город будет продолжены", - заверила Селина Ванцане, председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.

"Департамент жилищного строительства и окружающей среды планирует дополнить зеленые насаждения новой уличной зеленью. Как и прежде, планируем высаживать крупные растения различных родов, видов и сортов", - добавила Ингуна Кублицка, заведующая отделом природы и озеленения Департамента РД.

После посадки за крупными растениями на улицах Риги столичные власти ухаживают не менее десяти лет. Сначала большое внимание уделяется поливу и подкормкам, раз в два года проводится обновление крон деревьев.

Специалисты отдела несколько раз в год осматривают деревья, оценивая их развитие и условия произрастания. Если в течение десяти лет скорость развития деревьев медленнее, чем должна быть, специалисты ищут причины. В последние три года ведется подкормка просеянным компостом, биологически активными веществами и медленнодействующими удобрениями.

Озеленением улиц организует Департамент окружающей среды РД, а за парки отвечает муниципальное предприятие Rīgas meži, которое в этом году посадило в парках и скверах сто деревьев. Во время ремонта улиц Департамент сообщения думы обеспечивает посадку новых деревьев.