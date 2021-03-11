В этом году наблюдался удивительно большой интерес к консультациям о возврате долгов

10 марта в рамках ежегодного Дня судебных исполнителей у жителей по всей Латвии была возможность получить бесплатные консультации по вопросам возврата долгов. В этом году интерес населения к юридическим консультациям по вопросам возврата долгов был намного больше, чем в предыдущие годы. Всего в этот день судебные исполнители получили более 1500 звонков, электронных писем, а также вопросов в чате социальных сетей Facebook и WhatsApp.

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"В этом году мы наблюдали высокую активность жителей в течение всего дня. Люди активно использовали эту возможность, чтобы звонить, а также задавать свои вопросы в чатах Facebook и WhatsApp. Также наблюдался нетипично большой интерес со стороны русскоязычной аудитории. Вопросы и телефонные звонки мы получали как от рижан, так и от жителей всех регионов Латвии. Звонили даже соотечественники, живущие за рубежом, поэтому в этом году нельзя выделить какой-то один регион, где была бы самая высокая активность", — отмечает председатель Латвийского совета судебных исполнителей Ивета Крука.

Бесплатные юридические консультации предоставлялись по актуальному нынче вопросу — что делать должникам, чтобы взыскание долга не было обращено на единовременное пособие, выплачиваемое в связи с Covid-19 в размере 500 евро на каждого ребенка. Также жителей очень интересовало, может ли судебный исполнитель взыскивать долг с сумм, возвращаемых должнику Службой государственных доходов в качестве переплаты подоходного налога с населения или другого налога. Ответ — да, судебный исполнитель вправе взыскивать долг с этих денежных средств в полном объеме. Также часто задавался вопрос о минимальном объеме средств, сохраняемом должнику, который в общем случае составляет 500 евро, т. е. равен установленной в стране минимальной заработной плате.

Каждый год актуален также вопрос о том, как можно выяснить, какой именно судебный исполнитель осуществляет взыскание долга. Такая тенденция позволяет сделать вывод о том, что часть должников хочет найти возможности, чтобы погасить свои долговые обязательства, но не знает, к кому обратиться, поскольку не актуализировали адрес своего фактического местожительства.

Для того чтобы должники лучше знали и понимали свои права и обязанности, Латвийский совет судебных исполнителей в рамках ежегодного Дня судебных исполнителей издал Справочник о правах должника (Parādnieka tiesību rokasgrāmatа). Справочник подготовлен и будет доступен для всех заинтересованных лиц в цифровом формате на домашней странице Латвийского совета судебных исполнителей (www.lztpi.lv). После отмены установленных в стране ограничений, связанных с Covid-19, как только будет снова разрешен прием посетителей, Справочник о правах должника будет доступен также в печатном виде и его можно будет получить во всех бюро судебных исполнителей.

Дни судебных исполнителей проводятся по инициативе Латвийского совета судебных исполнителей с 2016 года. Цель мероприятия — дать возможность людям получить бесплатные юридические консультации, а также узнать больше о работе судебных исполнителей в Латвии.