В этом году общеевропейская Ночь музеев не состоится

В этом году общеевропейская Ночь музеев, назначенная на 16 мая, не состоится, сообщается на сайте Министерства культуры.
Как сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Минкульта Лита Кокале, об этом сообщила Франция как инициатор Ночи музеев.
Координаторы акции в Латвии - Министерство культуры и Латвийский национальный комитет Международного музейного совета - присоединяются к решению избегать проведения культурных мероприятий этой весной.
Традиция Ночи музеев началась в 1999 году во Франции.