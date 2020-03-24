В этом году общеевропейская Ночь музеев не состоится
Foto: LETA

В этом году общеевропейская Ночь музеев, назначенная на 16 мая, не состоится, сообщается на сайте Министерства культуры.

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Как сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Минкульта Лита Кокале, об этом сообщила Франция как инициатор Ночи музеев.

Координаторы акции в Латвии - Министерство культуры и Латвийский национальный комитет Международного музейного совета - присоединяются к решению избегать проведения культурных мероприятий этой весной.

Традиция Ночи музеев началась в 1999 году во Франции.

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LETA

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LETA

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