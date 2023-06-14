В этом году ожидаются существенные изменения приема в вузы

Впервые в этом году выпусники 12-х классов сдают экзамены на разных уровнях сложности, меняется и порядок приема абитуриентов в вузы, что беспокоит многих, сообщает портал lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Экзамены разных уровней, сдаваемые впервые, вузами будут оцениваться по-разному. Оптимальный уровень — меньшим коэффициентом. Самый высокий — с более высоким значением. Некая женщина, закончившая ранее школу, уже написала в Twitter, что полученные ею 86% на экзамене по математике теперь будут оцениваться как 65%. Соответственно, могут возникнуть проблемы с поступлением на бюджетное место. Другая женщина пишет — это значит, что результаты всех сданных экзаменов до 2022 года (включительно) искусственно занижены со 100% до 75%. Такой порядок действует впервые — с этого года, подчеркивает портал lsm.lv, приводя эти примеры из Twitter.

"Может возникнуть ситуация, когда школьник, сдавший экзамен оптимального уровня, со своей оценкой 100%, будет опережать студента, сдавшего экзамен высшего уровня, но получившего на экзамене, например, минимальное количество баллов. Считаю, что созданное решение справедливо по отношению к абитуриентам", — сказала руководитель Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.

Латвийское объединение студентов считает, что такой порядок несправедлив по отношению к тем, кто взял перерыв в учебе после школы.

"Это, конечно, плохо скажется на их доступе к учебе. Может быть, тогда они подумают, что вообще не нужно возвращаться к высшему образованию, если мои экзамены, которые я сдал после 12 лет в школе, теперь влияют на результат приема в вуз только на 75%", — такое мнение высказала президент Латвийского объединения студентов Лиене Левада.

В вузах сказали, что вызовы обязательно будут, но к ним готовы. Принять готовы всех, кто проявляет интерес. Далее баллы будет рассчитывать компьютер.

"Мы готовы. Мы придумали алгоритм, как будем считать. В том числе и для бюджетных мест. У нас есть четкие правила. Прием начнется, и, может быть, у детей возникнут какие-то вопросы, но самый большой вопрос точно будет тогда, когда результаты экзаменов будут известны", — сказал директор Департамента обучения Рижского технического университета Угис Цитсковскис.