В этом году плата на визит к семейному врачу для пенсионеров моложе 65 лет уменьшена не будет, но к этому вопросу планируется вернуться, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 63 года и девять месяцев. Начиная с этого года пенсионеры в возрасте с 65 лет платят за визит к семейному врачу 1 евро вместо прежних 1,42 евро, а остальным жителям, в том числе 47 000 пенсионеров более молодого возраста, плата повышена до 2 евро.

В Минздраве пояснили, что эффективнее было бы пересмотреть пациентские взносы в целом в тот момент, когда будут известны возможности бюджета 2021 года. "Каждое решение имеет долгосрочное влияние, поэтому надо понимать, будет ли для него необходимое финансирование", — пояснила Страпцане.

В феврале министр здравоохранения на встрече с Латвийской федерацией пенсионеров сообщила, что рассматривается возможность снизить плату к семейному врачу для пенсионеров моложе 65 лет.