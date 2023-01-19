В этом году поступления бюджета РД планируются на 140 млн евро больше

Поступления бюджета Рижского самоуправления в этом году запланированы более чем на 140 млн евро выше, чем в 2022 году, говорится в проекте бюджета самоуправления, поддержанном сегодня комитетом по финансовым и административным вопросам Рижской думы.

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В ноябре прошлого года Рижская дума внесла поправки в муниципальный бюджет, прогнозируя поступления в размере неполных 1,038 млрд евро. В 2023 году поступления запланированы в размере 1,179 млрд евро.

Расходы в этом году запланированы в размере 1,26 млрд евро, что примерно на 73 млн евро больше, чем в прошлом году.

Кроме того, расходы муниципального бюджета превысят поступления примерно на 77 млн евро.

Окончательное решение о муниципальном бюджете должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как пояснили депутатам, это технический бюджет, в который будут внесены изменения после принятия государственного бюджета и заключения правительством соглашения с Латвийским союзом самоуправлений.

Планируется, что работа над поправками к бюджету, или "настоящим бюджетом" начнется в феврале. Окончательное решение по муниципальному бюджету планируется принять 22 марта, если не будет задержек с принятием госбюджета.