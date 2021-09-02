В этом году резко выросло число учеников, выбравших удаленные школы

Неясность относительно того, как долго продлится очное обучение, а также протесты родителей против тестирования школьников являются главными причинами, почему резко растет популярность удаленных школ. Если в начале прошлого учебного года по такой модели учились чуть больше 5000 детей, то к весне их было уже на 800 больше, сообщает портал lsm.lv.

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По данным Государственной службы качества образования, в Латвии лицензировано 100 программ удаленного обучения в 39 образовательных учреждениях. В ведомстве указывают, что количество программам существенно выросло в 2019 году и начале 2020 года, поэтому эти тенденции нельзя связывать с пандемией Covid-19. В 2021 году лицензировано восемь новых программам, в свою очередь, многие стали неактивными из-за закончившейся аккредитации, ликвидации учебного заведения или нехватки учеников.

При этом резко растет число учеников, которые выбирают программы удаленного обучения. Например, в 2016-2017 годах обучение по такой модели с 1 по 12 класс получили почти 3300 ребенка. Из них в средней школе учились почти 2700 учеников. В свою очередь, 31 мая этого года программы удаленного обучения осваивали уже 6300 человек, а в средней школе - почти 5000.

"Мы уже на этапе основной школы непрерывно пересылаем детей в другие школы, так как больше не можем их принимать. Такого количества учеников как сейчас у нас не было никогда. Очень много таких, кого забирают из обычных школ, - рассказывает директор Средней удаленной школы Елгавского края Ирма Сермуксле. - Кто-то считает, что учителя в дневных школах не были достаточно подготовлены к "удаленке", которая началась прошлой зимой, и родители надеются, что в нашей школе больше наработок и навыков, поэтому здесь будет лучше. Есть те, кто не хочет, чтобы ребенок носил маску и делал тесты. Мы не ожидали такого притока новых учеников и сейчас уже не знаем, как с этим всем справиться". По словам директора, обычно в школе учится около 300 детей, однако в этом году их будет 350. А если бы никому не отказывали, то их было бы больше 400.

С тем, что интерес к удаленным школам растет, согласна и директор Первой Рижской удаленной средней школы Гита Вавере. В этом году количество желающих учиться там выросло на 20%. "Родители выбирают удаленные школы, чтобы, по их словам, не подвергать ребенка унижению идти и сдавать этот тест, потом дети издеваются друг над другом. Чего нам только не приходится выслушивать", - говорит Вавере.

По ее словам, наблюдается следующая тенденция: если раньше удаленные школы выбирала молодежь постарше (то есть дети, которые по разным причинам не закончили обычные школы), тот сейчас в разных классах обучение начинают дети соответствующего возраста.

В Рижской школе удаленного обучения количество учащихся выросло почти на 20%. "Часть родителей считает, что уже осенью обычные школы вновь вернутся на "удаленку" и поэтому лучше сразу начать учиться в удаленной школе", - говорит директор школы Эдгарс Гринис. По его словам, часть родителей выбирает удаленные школы, чтобы не вакцинировать детей, которые учатся с 7 по 12 класс. Сейчас в школе действует восемь 12-х классов.

По прогнозам директоров, интерес к удаленным школам продолжит расти.