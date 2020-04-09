В этом году Рига не установит камеры видеонаблюдения в Вецмилгрависе и не будет ремонтировать парки

Временная администрация Рижской думы решила исключить из бюджета города ряд политических инициатив, сообщает LETA. В сумме они составляют 5,16 млн евро.

Администрация решила отказаться от выделения двух миллионов евро на приведение в порядок рижских парков, не будут приведены в порядок заброшенные территории, а также администрация не выделит 760 000 евро на установку камер видеонаблюдения в Вецмилгрависе и 800 000 евро Рижскому фонду кино.

Помимо прочего, будет сокращен бюджет на восстановление памятников культуры, реализацию проектов энергоэффективности зданий и содержание городских насаждений. Частные владельцы зданий на приведение в порядок зданий получат 1,4 млн евро, а не запланированные ранее 2 млн евро.

В бюджете останутся такие инициативы, как прибавка к зарплатам педагогам дошкольных учреждений, социальным работникам и медикам. На это выделены 3,44 млн евро. 955 445 евро уйдут на организацию внеочередных выборов в Рижскую думу.

Рижская дума продолжит ремонтировать детские сады, дворы и школы. 1,22 миллиона будут выделены школам на приобретение компьютерной техники.

Неизменным останется бюджет на улучшение городской дорожной инфраструктуры - 25,91 млн евро. На реконструкцию Большой эстрады в Межапарке выделены почти 11 млн евро.

Как уже сообщалось, временная администрация Рижской думы приняла бюджет на 2020 год. Доходы города составят 935 млн евро, а расходы - один миллиард евро. В том числе Рижская дума потратит почти 14 млн евро на ликвидацию последствий кризиса, связанного с пандемией нового коронавируса.