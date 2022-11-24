В этом году Rīgas satiksme перевезло на 20% больше пассажиров
Foto: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme за девять месяцев этого года перевезло 67,541 млн пассажиров – на 20% больше, чем в соответствующий период годом ранее. Об свидетельствует опубликованная компанией информация.

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В том числе экспресс-автобусами за девять месяцев 2022 года перевезено 1,502 млн пассажиров, что на 6,4% меньше, чем за тот же период годом ранее.

На конец сентября текущего года компания также обслуживала 6 226 муниципальных платных автостоянок, что на 158 меньше, чем на конец соответствующего периода 2021 года. В первом полугодии текущего года количество пользователей платных автостоянок увеличилось на 13%, достигнув 4,321 млн человек.

Уже сообщалось, что оборот Rīgas satiksme за девять месяцев этого года составил 122,593 млн евро, что на 1,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании уменьшилась в 3,2 раза — до 1,801 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет автостоянками на столичных улицах. Единственный владелец предприятия — Рижская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в Rīgas karte" (51%) и в Rīgas acs (100%).

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