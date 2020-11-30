В этом году Rīgas satiksme уже потребовались дополнительные 5,3 млн евро компенсации

Оборот предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) за девять месяцев этого года составил 135,193 млн евро, что на 5,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании увеличилась в 2,7 раза — до 8,024 млн евро, свидетельствуют обнародованные RS данные.

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Доходы RS от пассажирских перевозок за девять месяцев этого года составили 24,97 млн евро, что на 12,531 млн евро или 33,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доходы RS от автостоянок за девять месяцев уменьшились на 11% и составили, по расчетам агентства LETA, около 9,024 млн евро.

Выделенные RS из бюджета Рижской думы и госбюджета компенсации за предоставление услуг общественного транспорта увеличились на 5,6% или 5,36 млн евро.

За девять месяцев 2020 года RS перевезло 68,909 млн пассажиров, что на 40,531 млн или 37% меньше, чем за тот же период 2019 года. В конце сентября RS обслуживало 6248 платных автостоянок.

За девять месяцев 2019 года оборот РС составил 143,428 млн евро, прибыль — 2,939 млн евро.