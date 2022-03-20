В этом году Рижская дума отремонтирует шесть школ и четыре детских сада

Департамент собственности Рижской думы в этом году отремонтирует шесть школ и четыре детских сада, а также благоустроит территорию по улице Славу, 19, говорится в информации, представленной депутатам комитета собственности Рижской думы.

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Всего на эти работы планируется потратить 500 000 евро.

На ремонт школ запланировано 350 000 евро, и работы будут проходить в Рижском французском лицее, Ганзейской средней школе, основной школе Rīdze, Пардаугавской основной школе, гимназии Северных стран и Рижской украинской средней школе.

100 000 евро предназначены для детских садов, и на эти средства будут отремонтированы Рижское дошкольное образовательное учреждение Daugaviņa, Рижское 104-е дошкольное образовательное учреждение, Болдерайское дошкольное образовательное учреждение и Пардаугавское дошкольное учреждение.

На благоустройство земельного участка по улице Славу, 19 планируется выделить 50 000 евро. Эта территория находится недалеко от недавно открытого детского сада Ozoliņš.