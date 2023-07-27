В этом году в автоавариях в Латвии пострадали более 300 детей; стартует кампания по безопасности движения

За шесть месяцев этого года в различных дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадало более 300 детей, и это самое большое количество детей, пострадавших в ДТП с 2019 года, заявил руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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"Дети пострадали и как пешеходы, и при езде на велосипедах, но больше всего как пассажиры. (..) Динамика неприятная, потому что, если сравнивать с тем же периодом в предыдущие годы, так плохо не было уже с 2019 года", — сказал глава CSDD.

Как рассказала главврач Детской клинической университетской больницы(BKUS) Ренате Снипе, за семь месяцев прошлого года в больницу поступило около 116 детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а за такой же период в текущем году — 150.

"Если говорить о детях, которые упали или по иным причинам попали к нам из-за инцидентов с велосипедами, то их количество увеличилось на четверть — в прошлом году было 300, в этом году — 400. Неизменно число детей, которые травмируются на роликах, обычных самокатах. Это около 357 в месяц", — сказала Снипе.

Наибольшую тревогу вызывают электросамокаты. "Число пострадавших в авариях с электросамокатами увеличилось с 40 в прошлом году до 54 в этом году. Количество детей, которые обращаются к нам из-за травм при езде на самокате, увеличилось вдвое. Если в прошлом году было 12, то в этом году уже 23", — сказала главврач.

"Количество детей в стране уменьшается, потому что снижается рождаемость, но растет количество травм, что вызывает очень большую озабоченность", — добавила она.

По мнению Снипе, проблема в том, что при езде на велосипеде и других подобных транспортных средствах по-прежнему не используются шлемы. По наблюдениям CSDD, хотя дети в возрасте до 12 лет должны носить шлем в таких случаях, на самом деле это делают только треть из них. Еще большее беспокойство вызывают данные о детях, которые не пристегнуты в автомобиле — этого не делается в 40% случаев, сказал Аксенокс.

В связи со стремительным ростом количества ДТП с участием детей CSDD, (BKUS) и Государственная полиция в четверг начинают кампанию по безопасности дорожного движения "Твой пример — самый важный дорожный знак!".

"В этот раз мы выбрали взрослых, родителей в качестве целевой аудитории кампании, потому что я думаю, что первый совет — подавать хороший пример детям. (..) Пристегнуть малыша на детском сидении, не переходить на красный, надеть шлем при езде на велосипеде. Пример во всем, чтобы ребенок понимал это с малых лет. Потом ему не придется больше об этом думать — это станет нормой его жизни", — сказал глава CSDD.

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По его словам, полицейские штрафы не обеспечат безопасности движения. "Мы действительно можем добиться этого таким воспитательным воздействием, а не какими-то наказаниями", — добавил Аксенокс.

Открытие кампании по безопасности дорожного движения "Твой пример — самый важный дорожный знак!" состоится в четверг, 27 июля, в Риге, в Верманском саду, рядом с эстрадой и детской игровой площадкой.