В этом году в Латвии 470 человек запросили убежище, в интервью Латвийскому радио сообщила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) Майра Розе.

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Примерно 300 из них пересекли границу нелегально, сообщила Розе. Среди соискателей убежища есть люди из Беларуси, а также эвакуированные из Афганистана.

По словам главы PMLP, все, кто незаконно пересекают границу Беларуси, просят убежища. Первое интервью с ними происходит в течение месяца, после чего рассмотрение заявки занимает около трех месяцев. Розе подчеркнула, что управление не оттягивает рассмотрение, а, наоборот, старается работать как можно быстрее. Кроме того, человек может обратиться в суд, если его не устраивает решение PMLP. Таким образом, в сумме процесс занимает шесть-восемь месяцев.

В это время соискатели убежища проживают в центре Муцениеки, где сейчас размещены 340 человек. Кроме того, Министерство внутренних дел смогло разместить 31 человека в Дзинтари. 15 из них уже присвоен статус, но они пока не могут найти постоянное жилье. Некоторые соискатели убежища из Афганистана нашли возможность дождаться результата рассмотрения за пределами центров для соискателей.

С 1 августа прошлого года 70 граждан Беларуси попросили в Латвии убежища, сообщила Розе. 31 человек получил статус беженца, а 15 человек — альтернативный статус. Остальным либо перенаправили в другие страны, либо не было основания присвоить статус.