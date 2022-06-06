В этом году в Латвии будут реорганизованы более 50 учебных заведений

В ходе проведения работы по совершенствованию сети школ в 2022 году будут реорганизованы более 50 учебных заведений, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.

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На данный момент Министерство образования обобщило информацию о 63 решениях об учреждении, реорганизации и ликвидации школ, которые будут реализованы в этом году, и еще о четырех решениях, которые будут внедрены в ближайшие два года. Однако количество школ, подлежащих реорганизации и ликвидации в этом году, скорее всего, не окончатлен и может возрасти еще до десяти.

В этом году список реооганизуемых и закрываемых школ — один из самых длинных за последние пять лет.

В 2021 году были ликвидированы шесть и реорганизованы различными способами 38 учебных заведений, в 2020 году — были приняты решения о ликвидации 13 учебных заведений и реорганизации 23 учебных заведений. В 2019 году было принято решение закрыть 14 учебных заведений и реорганизовать 50 таких учреждений, в 2018 году — закрыто 20 и реорганизовано 40 школ.

Помимо образовательных учреждений, подлежащих реорганизации и ликвидации, всего в этом году в процесс реорганизации школьной сети будет вовлечено около 20 других образовательных учреждений, к которым добавятся реорганизуемые или ликвидируемые подразделения или те, которым предстоит перенять образовательные программы.

Этот учебный год станет последним для 25 школ. Однако ряд закрываемых школ присоединятся к другим образовательным учреждениям. Закрытие еще одного образовального учреждения запланировано на следующий год.

Рига

В столице закроют три учебных заведения. Рижская средняя школа № 65 будет присоединена к Рижской литовской средней школе, а две школы прекратят свое существование, передав реализацию своих общеобразовательных программ другим учебным заведениям: программы Рижской 14-й средней школы будут реализовывать Рижская средняя школа Райниса и Рижская средняя школа Рейнхода Шмелинга а программы Рижской 18-й средней школы — Рижская средняя школа Райниса.

Перечень учебных заведений, создаваемых, реорганизуемых и ликвидируемых Министерством образования и науки, не является полным, поскольку, по данным архива агентства LETA, самоуправления приняли или планируют принять решение о реорганизации ряда других образовательных учреждений. Например, проект решения, поддержанный Комитетом по образованию, культуре и спорту Рижской думы, предусматривает реорганизацию еще семи столичных средних школ в основные школы со следующего учебного года. Чтобы решение было окончательным, Рижской думе еще предстоит проголосовать за него.

Даугавпилс

В результате реорганизации в Даугавпилсе будут созданы четыре новых учебных заведения. Одно из них объединит Даугавпилсскую 13-ю среднюю школу, Даугавпилсскую 15-ю среднюю школу, Даугавпилсские 28-й и 30-й детсады. Еще в одном учебном заведении объединятся Даугавпилсские 3-я и 9-я средние школы, а также 1-й детсад. В третье объединенное образовательное учреждение войдут

Даугавпилсские 16-я и 17-я средние школы и три детских сада (3-е, 5-е и 7-е дошкольные учебные заведения). В четвером учебном заведении объединятся Даугавпилсские 10-я и 12-я средние школы, 10-й и 13-й детсады.

В Даугавпилсе будут ликвидированы пять детских садов. Один из них — Даугавпилсское 8-е дошкольное образовательное учреждение — будет полностью ликвидирован, а еще четыре станут частью другого образовательного учреждения: 11-е Даугавпилсское городское дошкольное образовательное учреждение будет присоединено к 6-й основной школе Даугавпилса имени Яниса Райниса, а в Даугавпилсскую Центральную среднюю школу вольются 14-е, 17-е и 32-е дошкольные учреждения Даугавпилса.

Края

В Салдусском крае решено закрыть пять учебных заведений: Ремтская основная школа будет присоединена к Броценской средней школе, Яунлутриньская основная школа — к Друвской средней школе, а Лутриньский детский сад будет присоединен к Kāpēcītis, Блиденский детский сад Vālodzīte станет составной частью Блиденской основной школы, а основную школу Рубас и начальную школу Пампалю присоединят к Эзерсской основной школе, Салдусский краевой детсад — к дошкольному учреждению Punktiņi.

В Салдусском крае будет реорганизована Эзерская основная школа, ее программа дошкольного образования будет передана дошкольному учреждению Punktiņi.

В ходе ликвидации Жигурская основная школа в Балвском крае войдет в состав Видучской основной школы.

Цесисское дошкольное образовательное учреждение № 1 в Цесисском крае будет ликвидировано путем присоединения Цесисской городской начальной школы Пастариньша.

В конце августа в Лудзенском крае прекратят существование Салнавская основная школа и Пушмуцовская основная школа.

В Елгавском крае основная школа Салгалес будет ликвидирована путем присоединения к Стальгенской средней школе, а в Аугшдаугаве принято решение ликвидировать Силенскую начальную школу, присоединив ее к Лауцесской основной школе.

В Краславском крае будет ликвидирована Шкяунская основная школа, в Кулдигском крае — Лайдуская основная школа и Алсунгское дошкольное учебное заведение Miķelītis. в Южно-Курземском крае — основная школа Сиксню, в Алуксненском крае — основная школа Падедзе.

Основная школа Вестиены в Мадонском районе будет ликвидирована путем передачи ее образовательных программ Эргльской средней школе и Эргльскому дошкольному образовательному учреждению Pienenīte.

С 1 сентября 2023 года к Аглонской основной школе в Прейльском районе присоединится Рушонская основная школа.

В Краславском крае будет учреждена Краславская музыкально-художественная школа, в которую в результате реорганизации войдут Краславская музыкально-художественная школа, Индрская художественно-музыкальная школа, а также Дагдская музыкально-художественная школа. В Добельском крае в результате реорганизации в одну Музыкально-художественную школу Ауце объединятся Музыкальная школа Ауце и Художественно-музыкальная школа Бенес.

Оба процесса реорганизации также были согласованы с Министерством культуры, которое отвечает за культурное образование.

Смена уровня образования произойдет в девяти учебных заведениях в этом году и в течение следующих двух лет. Начальными школами в этом году станут Основная школа Ванес в Тукумском крае и Стелпеская основная школа в Баусском крае. Средняя школа Тилжес в Балвском крае, Аташиенская средняя школа в Екабпилсском крае, Ливанская 2-я средняя школа в Ливанском крае, Кулдигская 2-я средняя, став Кулдигской основной школой Индрикиса Зебериньша, Лизумская средняя школа и средняя школа Леясциемса в Гулбенском крае.

Огрская начальная школа в дальнейшем будет работать как основная.

1 сентября 2023 года Лаудонская средняя школа им. Андрея Эглитиса в Мадонском районе станет основной школой, 1 августа 2024 года будет реорганизована Наукшенская средняя школа в Валмиерском районе, а 1 сентября 2024 года Скрундская средняя школа в Кулдигском районе стать начальной школой.

В список Министерства образования и науки пока не включена реорганизация Варкавской средней школы в Прейльском крае — хотя предусматривается, что с сентября она станет основной.

Новые детсады

Но образовательные учреждения не только закрываются и реорганизуются. В этом откроется семь новых учебных заведений.

Это четыре детских сада — Олайнское дошкольное образовательное учреждение Čiekuriņš, Салдусское районное дошкольное образовательное учреждение Punktiņi, Рижское дошкольное образовательное учреждение Ozoliņš и Рижское дошкольное образовательное учреждение Ozoliņš. Еще три детсада откроются в Валмиере.