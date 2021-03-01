В этом году в Риге отремонтировано уже 5100 квадратных метров ям

В этом году общая площадь отремонтированных ям составила 5 133 квадратных метра, сообщает пресс-служба Рижской думы. Это только срочный ремонт опасных ям на дорогах и мостах, который производится независимо от погоды.

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В условиях, когда температура ниже нуля, используется метод холодной укладки асфальта. Предварительно яма очищается и максимально осушается, а потом туда укладывается холодный асфальтобетон. Главная цель такого ремонта — предотвратить опасные ситуации на дороге. Опасными считаются ямы, размер которых больше 0,1 квадратных метра, а глубина — больше пяти сантиметров.

То, сколько продержится ремонт, зависит от погоды, общего состояния дорожного покрытия и от интенсивности движения. Чаще всего новые ямы образуются там, где дорожное покрытие уже в плохом состоянии. В переменчивых погодных условиях, когда температура воздуха колеблется около нуля, из крошащегося покрытия выпадают куски асфальта. Чаще всего это происходит на улицах ДеглавА, Маскавас, Зиепниеккална, Дзелзавас, Густава Земгала Гатве и Ульманя Гатве.