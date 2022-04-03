В этом году в Риге отремонтируют девять объектов уличного освещения

Согласно утвержденному Рижской думой рабочему плану агентства самоуправления Rīgas gaisma на 2022 год, в этом году в Риге запланирован капитальный ремонт девяти объектов уличного освещения. Всего на капитальный ремонт и реконструкцию уличного освещения компании выделено около 300 000 евро.

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На эти средства планируется восстановить уличное освещение на 800-метровом участке улицы Г.Астрас, восстановить подземный кабель для уличного освещения на 365-метровом участке от улицы Илукстес до номера №8 на улице Келдыша.

Кроме того будет отремонтирован кабель уличного освещения на участке улицы Матиса от улицы Авоту до улицы Красотаю, ремонт кабеля уличного освещения на трех участках улицы Илукстес.

В Rīgas gaisma также разработают технический проект и установят уличное освещение на стометровом участке улицы Ерсикас, детские площадки в саду Яунатнес и в парке Саркандаугава, велосипедную дорожку длиной 430 метров на участке Зиепниеккалнс - ул.Гулбью.

Помимо этого планируется завершить установку освещения на трех детских и спортивных площадках – на ул.Ростокас, улице Межциема №23 и улице М.Кемпес напротив дома №7.

В июле планируется получить технический проект на проектирование и строительство уличного освещения на Яунциема гатве, на участке от 10-й поперечной линии до канала Югла. Еще в 2020 году Фонд инфраструктуры города Риги выделил на эти цели 516 162 евро.

Упомянутый участок Яунциема гатве является одним из четырех неосвещенных первой и второй категорий участков улиц Риги с общественным транспортом и интенсивным транспортным и пешеходным трафиком. Согласно проекту планируется установить уличное освещение на семикилометровом участке и установить 210 светодиодных фонарей.

В 2022 году основной бюджет агентства Rīgas gaisma запланирован в размере 9 251 397 евро. Из них 8 277 800 евро предназначены для эксплуатации уличного освещения, 973 597 евро – для содержания системы городских светофоров и электросетей для этих нужд.