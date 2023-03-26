В этом году в Риге установят 10 новых кранов c бесплатной питьевой водой

Рижское самоуправление в этом году установит десять новых точек розлива питьевой воды. Краны с бесплатной питьевой водой будут работать в разных районах Риги и окрестностях.

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Муниципальное предприятие Rīgas ūdens установит новые краны с бесплатной питьевой водой в следующих местах - в сквере Браса, в парке Гризинькалнс, в парке Зиемельблазма, в парке Эбельмуйжа, в детском парке в Плявниеках, в Кенгарагсе на променаде, на площади Земитана, около пляжа в Вецаки, около тропинки на пляж в Даугавгриве и на спортивной площадке Имантской средней школы.

В 2024 году планируется установить бесплатные краны еще в четырех местах - около пруда Марас, в парке Нордекю, около променада Булльупе и в лесу Бикерниеку/Шмерли. Эти места были выбраны на основе данных опроса, проведенного Центром жителей района в прошлом году, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Предприятию Rīgas ūdens также поручено предпринять необходимые действия, чтобы самоуправление приобрело бесхозный кран в центре Риги - на улице Радио, возле тоннеля к вокзалу.

Foto: Rīgas dome

22 марта Рижская дума внесла изменения в заключенный с фирмой SIA Rīgas ūdens договор об оказании услуг по управлению водным хозяйством, которым предусмотрено поручить предприятию установить новые бесплатные краны, расширив их доступность в городской среде.

На муниципальную компанию также возложена обязанность по управлению бесплатными кранами, принадлежащими Департаменту жилья и окружающей среды и Департаменту транспорта Рижской думы, которые были установлены в 2022 году.

В прошлом году самоуправление установило в Риге семь новых кранов для питьевой воды — в Верманском саду рядом с детской площадкой, на Эспланаде за зданием Латвийского художественного музея, в Зиедоньдарзе, в Межапарке у входа в зоопарк, в парке Дзегужкалнс, на детской спортивной площадке на улице Кр.Барона и во дворе Агенскалнского рынка.

"Повышение доступности питьевой воды - это направление развития города, запланированное Рижской думой в сотрудничестве с Rīgas ūdens. Строительство бесплатных кранов и потребление воды оплатит самоуправление Риги", - отмечает Селина Ванцане, председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.