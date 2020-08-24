В этом году в Риге закрыта одна школа и появилась новая государственная гимназия

Из-за оптимизации сети школ Риги в этом году закрыта одна школа — Рижская основная школа Ластадияс, сообщает LETA. В свою очередь, другая рижская школа получила статус государственной гимназии — Рижская Государственная классическая гимназия.

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Помещения школы Ластадияс переданы в распоряжение Рижской 11 основной школы имени Андрея Пумпурса.

Кроме того, несколько школ изменили тип образования. Кроме присвоения статуса государственной гимназии Рижской Государственной классической гимназии, 25 школ начали осуществлять инклюзивные образовательные программы.

В этом году по-прежнему все ученики с 1 по 12 класс смогут получить бесплатные обеды. Как уже сообщалось, больше половины школ Риги в новом учебном году будут проводить обучение очно.