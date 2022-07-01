В этом году в стационарах Восточной больницы вытащили уже 508 клещей

За 2022 год в стационарах Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) вытащили 508 клещей. Об этом агентство LETA выяснило в Латвийском центре инфектологии (LIC).

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337 клещей помогли удалить в LIC, 118 — в Гайльэзерсе, еще 53 — в стационаре "Бикерниеки".

Всего до 26 июня этого года в лабораториях LIC на клещевой энцефалит проверили 54 клеща, ни у одного из них инфекцию не подтвердили. Из 90 клещей, проверенных на болезнь Лайма, 38 или 42,2% были инфицированы.

В этом году из RAKUS выписали пять пациентов с клещевым энцефалитом и еще одного человека с болезнью Лайма.

Большое количество клещей в этом году может объясняться благоприятными погодными условиями этой зимой, рассказал агентству LETA эксперт управления по защите природы Волдемарс Спунгис.

Число зараженных клещей зависит от того, сколько инфицировано животных, так как их никто не проверяет, объяснил эксперт. В некоторых лесных местах, где есть заброшенные поля и вырубки, количество клещей со временем может увеличиваться. Особенно, если это места, где кормятся лесные животные — например, косули, кабаны и олени, говорит Спунгис. Клещей будет меньше, если поляны будут ухоженными, добавил он.

Эксперт также рассказал, что в последнее время в Латвии растет число луговых клещей — это довольно новый подвид, но в целом скорее безопасный — они редко присасываются к человеку. Самыми опасными для здоровья человека считаются собачьи и тайговые клещи.

С годами количество клещей немного меняется, но нельзя сказать, что увеличивается, считает Спунгис.