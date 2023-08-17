В этом году в Восточной больнице было уже 40 пациентов с клещевым энцефалитом

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) в 2023 году лечились 40 пациентов с клещевым энцефалитом, 10 человек с болезнью Лайма и один — с эрлихиозом, сообщает LETA.

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С 1 января по 15 августа в круглосуточных пунктах неотложной помощи стационаров "Гальэзерс" и "Бикирниеки" и в Латвийском центре инфектологии вытащили 830 клещей. 412 клеща были отправлены на исследования. В 135 случаях были обнаружены боррелии (бактерии-возбудители болезни Лайма, он же боррелиоз), в одном случае — вирус клещевого энцефалита, в 24 случаях — анаплазма, в 16 — эрлихии, в 140 — риккетсии (возбудители сыпного тифа), в трех — нуклеиновую кислоту бабесии (возбудителя пироплазмоза у крупного рогатого скота).

Медики призывают следить за своим календарем прививок и не забывать прививаться от клещевого энцефалита. Раньше врачи рекомендовали делать прививку от него ранней весной, теперь советуют делать это в любой месяц года.

Первый снятый в этом году клещ в Центре инфектологии был зафиксирован 21 марта.

Первичная вакцинация состоит из трех уколов в определенные интервалы. Первый интервал — от месяца до трех, второй — от девяти до 12. После этого нужно ревакцинироваться — в возрасте от 14 до 60 лет раз в пять лет, а людям старше 60 лет — каждые три года.

Также RAKUS предупреждает, что в США участились случаи аллергии на красное мясо (вплоть до анафилаксии) после укуса клеща Amblyomma americanum, известного как клещ-одиночка, или клещ одинокой звезды. В Латвии таких случаев пока не было, однако кто-то из путешественников может привезти такого клеща с собой.