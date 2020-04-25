В этом году вместо Большой толоки латвийцев призывают проводить "сольные субботники"

Традиционная ежегодная Большая Толока, которая изначально была запланирована уже на 25 апреля — не состоится возможно, и 16 мая. Вместо этого ее организаторы предлагают пока собираться на "соло-толоки", зато в любой день, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

Большая Толока из-за чрезвычайной ситуации перенесена на 16 мая. Но это не значит, что до этого времени нельзя провести субботник в одиночку или со своей семьей. Такую "соло-толоку", как ее назвали организаторы, тоже надо зарегистрировать. Сделать это можно здесь.

"В любом случае нужно там, где люди намерены собирать мусор, нужно свою толоку регистрировать на нашем сайте, чтобы потом точно знать, что у конкретного самоуправления координатором это согласовано и что собранный мусор будет увезен", — говорит многолетний организатор акции Вита Яунземе.

Впрочем, если отходов набирается всего на небольшой мешок, его можно самостоятельно выбросить в свой мусорный контейнер или привезти в место, указанное координатором толоки в самоуправлении, то и согласовывать ее не надо.

Организаторы толоки рекомендуют надевать длинные брюки, рубашки или куртки с длинными рукавами и закрытую обувь, а на голову шапку или платок — это спасет от укусов клещей. Обувь лучше выбирать с достаточно толстой и твердой подошвой, которую не сможет проколоть битое стекло или другой острый предмет.

Всем участникам уборки необходимо надеть перчатки. Опасные отходы — использованные шприцы для инъекции, бутылки с химическими или неопределенными растворами, аккумуляторы — не стоит трогать даже в перчатках, о них нужно уведомить ответственного за этот участок толоки. Раненых или мертвых животных тоже не нужно трогать руками, о них нужно сообщать в оперативную службу по телефону 112.