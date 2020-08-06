В этом году во время праздников в Риге не будет бесплатного общественного транспорта
Foto: F64

В этом году во время праздника Риги и других праздников общественный транспорт не будет бесплатным, как это было раньше, сообщает Рижская дума.

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Таким образом временная администрация Рижской думы хочет избежать дополнительного столпотворения и способствовать дистанцированию в общественном транспорте.

Транспорт будет платным во время праздника Риги с 14 по 16 августа, в День провозглашения независимости Латвии 18 ноября, а также на Новый год 31 декабря и 1 января. В эти дни будут в силе льготы выходного дня и проездные на все дни месяца.

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