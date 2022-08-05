В этом году восточную границу Латвии пересекли около 120 000 украинцев

В этом году восточную границу Латвии пересекли около 120 тысяч украинцев, в отдельные дни их число достигает 1300 человек, заявил телеканалу TV3 глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

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По его словам, Латвия является чуть ли не самым безопасным путем для украинцев попасть из восточной части своей страны или России в Европу или в безопасное место в западной части страны.

В большинстве случаев эти люди едут транзитом, и лишь немногие остаются в Латвии, отметил начальник пограничной охраны.

Еще одна большая группа лиц, пересекающих восточную границу Латвии, — это молдаване, которые не могут попасть в свою страну из России другим путем. В этом году границу Латвии пересекли около 36 000 молдаван.

Перемещение латвийских граждан через границу в Россию и особенно в Белоруссию по-прежнему достаточно активно, несмотря на призывы латвийских властей не ездить туда из соображений безопасности.

С другой стороны, перемещение российских граждан через границу больше, чем во время пандемии Covid-19, но гораздо меньше, чем до нее, например, в 2018 году в Латвию въехало около 30 000 гостей из России, а в этом году — только 8 000.

Пуятс признал, что ГПО совместно со Службой государственной безопасности опрашивает лиц, въезжающих через восточную границу, и, если эти лица выражают поддержку агрессивной политике России, их не пропускают. В некоторых случаях людям предлагается подписать документ о том, что они не согласны с агрессивной политикой России. По этим причинам с начала войны в Латвию не пустили около 60 человек.

По словам Пуятса, такие интервью проводятся случайным образом на основе анализа рисков.

С другой стороны, поток нелегальных мигрантов из Белоруссии в Латвию в настоящее время уменьшился, и кажется, что режим Лукашенко намеренно перенаправляет их больше в Литву, однако ситуация постоянно меняется.