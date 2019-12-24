В этом году за нарушение регулы о личных данных штрафовали до 150 000 евро

За год Государственная инспекция данных 15 раз накладывала штрафы за нарушение европейской регулы о защите персональных данных человека. Суммы начинались с 300 евро и достигали 150 000 евро, сообщает агентство LETA.

Всего до 17 декабря было получено 1197 жалоб и начато 107 проверок по случаям, в которых, возможно, незаконно собирались и обрабатывались персональные данные, без соблюдения нормативов. В случае нарушений в отношении физических лиц, инспекция оценивала тяжесть и длительность нарушений, насколько эти действия могли принести вред человеку, чьи данные использовались, число пострадавших и наличие злого умысла. Соответственно, назначалось наказание.

Общий регламент по защите данных вступил в силу 25 мая 2018 года по всему Евросоюзу.