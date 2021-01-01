В этом году жители Латвии получат бесплатную помощь посредника в семейных ссорах
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Как и в прошлом году, у жителей есть возможность получить оплаченную государством помощь медиатора по семейным конфликтам, сообщила Госканцелярия.

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Министерство юстиции в сотрудничестве с Советом сертифицированных медиаторов продолжит реализацию программы "Бесплатное посредничество в семейных ссорах": в 2021 году будет оказана поддержка семьям в разрешении споров и разногласий, затрагивающих интересы детей.

Программа оплатит первые пять сеансов медиации продолжительностью 60 минут. Предлагаются услуги сертифицированного посредника в разрешении различных типов семейных конфликтов, затрагивающих интересы детей. В том числе, проблемы контакта с детьми, определения постоянного места жительства ребенка, размера и / или выплаты алиментов, родительских отношений и взаимного общения, вопросов воспитания, развода и других.

Подать заявку на консультации можно, связавшись с Советом сертифицированных медиаторов по телефону 28050777 в рабочие дни или написав на электронную почту "smp@mediacija.lv".

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