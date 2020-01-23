В этом сезоне от гриппа умерли уже 13 человек

За последнюю неделю от гриппа в Латвии скончались три человека, а с начала сезона гриппа, объявленного Центром профилактики и контроля заболеваний 30 сентября прошлого года, — уже 13 человек.

Как сообщает агентство LETA, жертвы вируса в возрасте от 53 до 89 лет. У пациентов также наблюдались другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, диабет и др. У большинства был подтвержден грипп А типа.

В целом на прошлой неделе уровень распространения гриппа стал снижаться: констатировано 93,6 случаев на 100 000 жителей, то есть показатель ниже эпидемиологического уровня.

Эпидемиологический порог по-прежнему превышен в Екабпилсе, Юрмале, Лиепае и Валмиере.