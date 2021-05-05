В эту пятницу депутаты Сейма проведут онлайн-встречу с представителем Навального Волковым. Теперь настоящим

В пятницу, 7 мая, депутаты комиссии Сейма по иностранным делам встретятся с через платформу для онлайн-общения с лидером партии "Россия Будущего", соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. На этот раз это действительно будет Волков, а не выдающий себя за него человек, заявил агентству LETA глава комиссии Рихард Колс (Нацблок).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

22 апреля Колс признал, что депутаты Сейма в марте общались не с Волковым, а выдававшим себя на него человеком. В своей публикации на Facebook Колс разместил также две фотографии — портрет реального Волкова и человека, с которым встречались депутаты. Сам Волков подтвердил, что ничего не знал об этих онлайн-встречах — вместо него выступал двойник.

В тот же день Бюро по защите Сатверсме (SAB) распространило сообщение, в котором утверждается, что звонки связаны с Вованом и Лексусом (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). SAB призывает латвийские государственные структуры, негосударственные организации и СМИ тщательно оценивать и проверять предлагаемые проекты и партнеров по диалогу. "В российских операциях влияния все чаще используются фальшивые идентичности и все более сложные техники манипулирования", — отмечает SAB.

Рихард Колс уже во второй раз с начала 2021 года оказался в центре истории, связанной с российскими операциями влияния. Согласно опубликованному в марте расследованию Центра "Досье", The Daily Beast, телеканала ARD, Delfi.ee и Delfi.lt, Колс принимал участие в одном из мероприятий, которое организовали структуры так называемого "повара Путина" Евгения Пригожина. Предполагается, что эти структуры пытаются создать в Европе сеть контактов, которую в будущем, возможно, планируется использовать для продвижения интересов России.

Колс заявил, что не знал о связи мероприятия с Пригожиным. Он утверждает, что получил приглашение участвовать от депутата Бундестага Александра Кулиса, с котором Колс давно лично знаком. "В круг тем входили энергетика, безопасность, инфраструктура, борьба с пандемией Covid-19 и то, какой след она может оставить в будущем. У меня не было абсолютно никаких причин не доверять моему коллеге из Бундестага. Я согласился принять участие", — заявил политик.

Депутат утверждает, что если бы владел всей информацией, он бы отказался от участия. "Может, у меня теперь есть такой горький опыт. Но я договорился с нашими структурами безопасности, чтобы впредь они информировали о такой деятельности, которую, как я понимаю, Россия все чаще и чаще будет вести, маскируясь за каким-то мероприятиями такого формата", — заявил он.