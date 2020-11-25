В эту субботу Нацблок проведет съезд партии удаленно: трансляцию запустят в Facebook
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В субботу, 28 ноября, состоится ежегодный съезд национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

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На съезде будет избрано новое руководство ВЛ-ТБ/ДННЛ, и голосование за кандидатов уже более недели проходит по почте. На пост председателя нацобъединения претендует его нынешний руководитель, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. Подсчет голосов будет проводиться в прямом эфире.

Перед делегатами выступят председатель Сейма Инара Мурниеце, депутат Европарламента Роберт Зиле и Дзинтарс.

Съезд будет транслироваться на сайте ВЛ-ТБ/ДННЛ и странице партии в фейсбуке.

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LETA

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Все для Латвии Facebook Европарламент Инара Мурниеце Райвис Дзинтарс Роберт Зиле Сейма ТБ/ДННЛ
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