В Евросоюзе запретили татуировки из токсичных пигментов

Со вторника вступает в силу регула Европейской Комиссии, которая максимально ограничит возможность использовать в татуировках и перманентном макияже вредные для здоровья составляющие.

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В тексте регулы говорится, что сейчас все больше людей, особенно молодежь, делают татуировки или перманентный макияж. При этих процедурах неизбежно повреждение верхнего слоя кожи, а значит в организм человека попадают смеси, используемые для нанесения рисунка.

Некоторые из веществ, содержащихся в этих смесях, могут негативно влиять на здоровье человека. В связи с этим со вторника использование многих таких веществ ограничено — в их числе хром, кобальт, кадмий.

Регула не подразумевает полный запрет на использование этих веществ в татуировках. При этом их использование разрешено в настолько малом количестве, что краска не будет достаточно интенсивной — и производители сами будут заинтересованы в том, чтобы искать альтернативы, рассказала представительница Латвийского центра окружающей среды, геологии метеорологии Анта Янтоне.