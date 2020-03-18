В Facebook фейковый лиепайчанин распространяет слухи о бездействии властей: полиция начала проверку

Госполиция начала проверку действий некоего пользователя соцсети Facebook, который выдает себя за пассажира прибывшего в Лиепайский порт парома Stena Gothica, прибывший из немецкого города Травемюнде с репатриированными латвийцами. Автор "фейка" утверждал, что на выходе из парома местные власти вообще не проверяли пассажиров, что не соответствует действительности.

На самом же деле профиль этого человека в Facebook не настоящий, и лицо с такими именем и фамилией не было зарегистрировано на рейс. Помимо этого, лиепайская дума сразу после прибытия парома в порт выкладывала и фото, и видеоотчет о том, что всех прибывших в порту встретили медики Неотложной медицинской помощи и Центральной лаборатории, чтобы у каждого, кто сошел с судна, проверить состояние здоровья и сделать тесты на COVID-19.

Большая часть прибывших была на личных автомашинах, но 11 человек, у которых не было своего транспорта, встретил автобус самоуправления, который доставил прибывших домой. Подчеркивается что все пассажиры сделали тесты. "В лаборатории у пассажиров был взят для анализов биоматериал из носа и горла. Они будут направлены в Ригу и уже утром будут известны результаты — инфицировался ли человек COVID-19 или нет", -пояснила представитель самоуправления Элина Толмачева.

В связи с выявленным случаем ложной информации в Facebook Госполиция ведет проверку и выявит истинную личность распространителя "фейка". Правоохранительные органы призывают в данной ситуации быть особо бдительными и доверять лишь информации из официальных источников и профессиональных крупных СМИ.

Следующий паром из Германии в Лиепайский порт прибудет 19 марта в 4 часа утра. Как отметила Э. Толмачева, действия при встрече пассажиров будут такими же. Пока что по имеющейся информации на следующем пароме в Лиепаю прибудет 115 пассажиров.