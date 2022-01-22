В феврале и марте в Латвии будут часто гостить циклоны

В ближайшие два месяца в Северной Европе сохранится большая активность циклонов с сильным ветром и частыми осадками, свидетельствуют долгосрочные прогнозы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Датский метеорологический институт прогнозирует, что, как и в последние недели, в феврале и марте на юго-западе Европы в основном ожидаются антициклоны, поэтому атлантические циклоны в основном будут перемещаться над Северной Европой.

Циклоны с запада принесут в Латвию относительно теплый и влажный воздух, температура в среднем ожидается выше нормы, возможны частые дожди и снег, а ветер иногда может перерасти в бурю.

При ослабевании циклонов в регион могут поступить холодные воздушные массы из Арктики, поэтому возможны периоды устойчивых морозов.

В апреле возрастет вероятность того, что будут доминировать воздушные массы с севера, поэтому этот весенний месяц может быть суше и холоднее нормы.

Долгосрочные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США показывают, что март в странах Балтии и Скандинавии может быть на три градуса теплее нормы, но ожидается больше осадков, чем обычно весной. Остальные месяцы до июля будут чуть теплее нормы.

В течение ближайших двух недель, согласно прогнозам, погодные условия под влиянием циклонов будут переменчивыми, временами ожидаются осадки и порывистый ветер, но такого сильного ветра, как 14, 17 и 20 января, в Латвии не прогнозируется. Морозы будут чередоваться с оттепелями, поэтому возможно частое обледенение.