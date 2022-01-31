В феврале правительство планирует принять стратегию выхода из пандемии Covid-19

В ближайший месяц правительство планирует утвердить стратегию мероприятий по выходу из пандемии Covid-19. Будет дана оценка всем мерам эпидемиологической безопасности — и те, в которых уже нет необходимости, будут отменены. Об этом после заседания коалиционных партий объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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"Мы хотим, чтобы ясность в этом вопросе была до завершения чрезвычайной ситуации в конце февраля", — сказал премьер. По его словам, "необходимо идти в ногу с динамикой заболеваемости и госпитализаций, но, кажется, что сейчас при "омикроне" уровень госпитализаций иной, чем при прежде доминировавшем варианте "дельта", и больницы не заполняются столь стремительно". Глава правительства отметил, что одна из причин этого — то, что многие люди вакцинировались от Covid-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) в Twitter отметил, что в понедельник после дискуссий коалиция решила поручить министерствам и Группе оперативного управления подготовку предложений к стратегию выхода из пандемии после чрезвычайной ситуации с 1 марта.

"Работа над предложениями уже начата. Министерство здравоохранения считает, что решение о стратегии выхода можно принять после предоления пика "омикрона", — написал Павлютс.

Премьер Кариньш на пресс-конференции сообщил, что в пятницу, 4 февраля, планирует встретиться с главами правительств Литвы и Эстонии, чтобы обсудить "ковидные" ограничения и по возможности согласовать дальнейшие действия.